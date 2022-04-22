أفغانستان.. قتلى وجرحى جراء انفجار في مسجد بولاية قندوز

2022/04/22 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان أن انفجارا دوى اليوم الجمعة، في أحد مساجد ولاية قندوز.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت بأن "حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.

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