بوتين يتهم كييف بمنع المقاتلين في ماريوبول من الاستسلام

2022/04/22 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الجمعة، كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأعلن الكرملين أن “كل عناصر القوات المسلّحة الأوكرانية والمقاتلين في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا سلاحهم تم ضمان بقائهم أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيّدة”، مضيفا “لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة”.

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