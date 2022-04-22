2022/04/22 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، اليوم الجمعة، عن اجراء سلسلة اتصالات عاجلة بالقيادات الأمنية ببغداد بعد خروقات قولاي.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قولاي ومناطق اخرى ضمن حوض ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) تعرضت الى خروقات امنية في الساعات الماضية ادت الى سقوط شهداء وجرحى بينهم عسكريين ومدنيين في صورة اثارت الراي العام وخلق قلق من تداعياته في شهر رمضان".

وبين أنه "اجرى سلسلة اتصالات عاجلة مع القيادات الامنية العليا من اجل السعي الى اتخاذ مايلزم ىمن قرارات تجنب هذه المناطق المزيد من الخروقات والسعي الى احتوائه عبر خطط استباقية تعطي رسائل طمانة للاهالي وتعزز الاستقرار الداخلي".

وأشار الى أن "الخروقات تستدعي تحقيق شامل ووضع خارطة طريق امنية تسهم في درء مخاطر الارهاب عن القرى وتمنع نشاط اي خلايا اجرامية تريد النيل من امن واستقرار مناطق عانت الكثير بسبب الارهاب".

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