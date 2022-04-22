قتلى وجرحى جراء انفجار في مسجد بولاية قندوز

2022/04/22 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان أن انفجارا دوى اليوم الجمعة في أحد مساجد ولاية قندوز.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ونشرت "آماج نيوز" لقطات من موقع الحادث.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.

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