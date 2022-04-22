2022/04/22 | 16:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vdGBxLlYZJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانشطة المدرسية تعود بعد غياب عامين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانشطة المدرسية تعود بعد غياب عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).