2022/04/22 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DizuTFdznAo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزة الحردان : ربما بعد انتهاء مهلة الصدر ستكون هناك بوادر واضحة لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمزة الحردان : ربما بعد انتهاء مهلة الصدر ستكون هناك بوادر واضحة لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).