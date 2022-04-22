أمانة بغداد: طريق الدورة السريع سيشهد صباح الغد تحويلة مؤقتة

2022/04/22 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تنويه بعد التنسيق مع أمانة بغداد وهيئة الطرق والجسور بنصب جسر للمشاة على طريق السريع الدورة ( كرارة) تم استكمال الجزء الأول منه( بغداد الجديدة- الدورة ) وسيتم إلعمل على انهاء الجزء الثاني غدا الساعة السادسة صباحا وسوف تكون هناك تحويلة مؤقتة لسير المركبات.لذا #اقتضى التنويه.قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة

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