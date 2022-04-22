2022/04/22 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام أفغانية أن تفجيرا وقع قرب مبنى وزارة التجارة غربي العاصمة كابول، أسفر عن وقع قتلى وجرحى، هو الثاني في البلاد خلال ساعات.وقالت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية، اليوم الجمعة، إن انفجارا وقع أمام وزارة التجارة في طريق دار الإمام غربي العاصمة.ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن “هناك ضحايا […]

ظهرت المقالة الثاني خلال ساعات..



قتلى وجرحى في تفجير أمام وزارة التجارة بكابول أولاً على ايرث نيوز.

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