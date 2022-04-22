إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

2022/04/22 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن سفارة المملكة المتحدة في كييف، المغلقة منذ مطلع العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.

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