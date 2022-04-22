القبض على 5 ارهابيين في بغداد والانبار

2022/04/22 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة امنية، اليوم الجمعة، القبض على 5 ارهابيين في محافظتي بغداد والانبار، فيما احبطت تعرضا على نقطة امنية غربي نينوى.وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان تلقته ايرث نيوز، انها تواصل عملياتها الاستباقية للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة العاملة في بغداد من القاء القبض على […]

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