تشديد الإجراءات في المثنى لمنع خروج محاصيل الحبوب خارج المحافظة

2022/04/22 | 17:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت اللجنة الأمنية العليا في المثنى، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات لمنع خروج محاصيل الحبوب إلى خارج المحافظة، فيما أكدت اتخاذ إجراءات لتسهيل دخول المواد الغذائية إلى داخل المحافظة.وذكر رئيس اللجنة المحافظ أحمد منفي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان تلك القرارات اتخذت في اجتماع للجنة بحضور القادة الأمنيين ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية.وأشار […]

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