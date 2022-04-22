عبر اتفاق الإطار والصدر.. القانون يعلن موعد حل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة

2022/04/22 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الجمعة، عن موعد حل الانسداد السياسي في العراق، والتوجه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الصيهود في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "انفراج الوضع السياسي وانهاء الانسداد سيكون ما بعد عيد الفطر، وهذا الامر سيكون من خلال توافق واتفاق التيار الصدري والاطار التنسيقي".

وأكد أن "لا خيار امام الطرفين الا بهذا المسار، وعكس ذلك سيبقى الانسداد بلا حلول لفترة طويلة جداً".

وبين أن "كل الأطراف السياسية ادركت جيداً ضرورة الاتفاق والتوافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، لانهاء الانسداد السياسي، ولهذا ما بعد عيد الفطر، سيكون هناك حوار وتفاوض مكثف لحسم هذه الازمة بأسرع وقت من خلال اتفاق الجميع دون تهميش واقصاء أي طرف".

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