2022/04/22 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القاء القبض على ارهابيين اثنين بارزين ضمن مايسمى ولاية شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في بغداد من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي".

وبينت أنهما "يعملان بما يسمى قاطع شمال بغداد، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى جهة الطلب".

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