عـبـد الـحـلــيــم حــافــظ .. حــكــأيــة مــصــريــــة - أحمد الخميسي

2022/04/22 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي قد تكون أديبا عظيما مثل عبد القادر المازني أو فنانا لا يشق له غبار مثل الموسيقار القصبجي، لكن الفن وحده لا يؤهل المبدع لأن يكون علامة قومية، فلا بد من تضافر عوامل كثيرة شخصية وسياسية وفنية وتاريخية ليصبح الفنان رمزا قوميا إذا نطقت باسمه فكأنك قلت مصر، وإذا قلت مصر استدعيت اسمه، مثلما هي الحال مع سيد درويش.



محمد عبد الوهاب.



طه حسين .



أم كلثوم.



نجيب محفوظ.



والعندليب عبد الحليم حافظ الذي حلت ذكرى رحي ......





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