2022/04/22 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر محافظ المثنى، احمد منفي، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت، لمناسبة ذكر استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “محافظ المثنى أحمد منفي، قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت الموافق 2022/4/23 في الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات كافة في المحافظة، […]

ظهرت المقالة المحافظة السابعة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظة السابعة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظة السابعة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).