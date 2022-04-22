نجل جلال طالباني يعترف بوجود سجناء رأي يقبعون في سجون اقليم كردستان

2022/04/22 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني

بافل طالباني، الجمعة 22 نيسان 2022، عن

أسفه لوجود معتقلين بسبب حرية الرأي في

سجون دهوك.

وقال طالباني في بيان، إنه بمناسبة

الذكرى السنوية ليوم الصحافة الكردية،

اتق

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