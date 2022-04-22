مدن العاب بكربلاء تعتذر عن استقبال المواطنين في ذكرى شهادة الامام علي بن ابي طالب

2022/04/22 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت مدن العاب ابوابها امام

المواطنين في كربلاء المقدسة لمناسبة

ذكرى استشهاد الامام امير المؤمنين علي

بن ابي طالب عليه السلام

وكتبت مدينة العاب ضوء القمر يافطة

تعزية على بابها الرئيسي "نعزي صاحب

الع

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