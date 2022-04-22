2022/04/22 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل متابعو "كسر عضم" بمسلسلٍ موازٍ لا تقل أحداثه سخونة عنه، حيث استمر التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام طيلة الأسبوع الماضي بين صناع المسلسل، والكاتب السوري فؤاد حميرة الذي ادعى وجود تشابه بين السيناريو الذي كتبه على معين الصالح، ومسلسل كان قد قدمه فؤاد للشركة المنتجة بعنوان "حياة مالحة".

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