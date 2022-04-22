الأمم المتحدة تعبّر عن

2022/04/22 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء العنف المستمر منذ شهر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة.

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