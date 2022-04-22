صور: اشتعال النيران في معمل “للنجارة” وسط بغداد

2022/04/22 | 18:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل بإشراف السيد مدير عام الدفاع المدني… الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل معمل نجارة متروك في العلاوي ببغداد = = = = = = = = = = = = = = بإشراف السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم من سلمان بوهان تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع ادخل […]

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