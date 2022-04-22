2022/04/22 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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منخفضان جويان وأمطار ابتداءً من يوم الأحد المقبل في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:16

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