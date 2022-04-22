بعد الأجواء المغبرة.. موجة مطر تدخل العراق

2022/04/22 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الانواء الجوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، عن موجة امطار تجتاح البلاد بعد الاجواء المغبرة التي شهدتها.

وقال بيان لقسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوبة والرصد الزلزالي، استعرض فيه حالة الامطار التي سوف يشهدها البلاد للايام القادمة بتأثره بامتدادات المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر .

وقال، أن "البلاد سوف تتاثر بأمتدادات المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر أبتداءا من الاقسام الجنوبية الغربية للبلاد اعتبارًا من يوم الاحد القادم الموافق 24 نيسان 2022 ليكون الطقس في المنطقة الوسطى وبعض الاقسام الغربية من المنطقة الجنوبية غائم الى غائم جزئ".واشار الى"تساقط امطار بين الخفيف والمتوسطة الشدة مصحوبة أحيانًا بزوابع رعدية مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ثم ينحسر تأثير المنخفض يوم الاثنين الموافق 25 نيسان 2022 بأتجاه الشرق هذا وسوف تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40)كم /س وتقل شدتها اليوم الاثنين لتكون خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم".

وبين ان "المنطقة الشمالية سوف تتأثر بالمنخفض الجوي القادم من شرق تركيا ابتداءا من يوم الاثنين ليكون الطقس فيها غائم الى غائم جزئي مصحوب بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة ، فضلا عن "رياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم / س".

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