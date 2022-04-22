رصدته كاميرا.. لحظة توجيه مايك تايسون لكمات إلى مسافر استفزه على متن رحلة جوية

2022/04/22 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو جديد يظهر بطل المكالمة للوزن الثقيل، مايك تايسون، وهو يلكم مسافرًا على متن طائرة.وثق شخص ما الحادثة التي وقعت على رحلة جيت بلو في سان فرانسيسكو، حيث حصلت TMZ Sport على الفيديو.

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