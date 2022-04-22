الكشف عن محادثات “غير معلنة” لتقويض سلطة الحلبوسي في الانبار

2022/04/22 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة محافظة الانبار ، الجمعة، عن وجود محادثات غير معلنة للضد من تسلط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على القرارات والحد من تدخله في مواضيع لا تخص عمله الوظيفي في محافظة الانبار وبقية المحافظات.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” انفراد رئيس مجلس النواب الحالي محمد […]

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