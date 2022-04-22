مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن تفجير مسجد

2022/04/22 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه الوارف)، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تفجير مسجد "سه دكان" في أفغانستان.وذكر المكتب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "مرّة أخرى ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جريمة مروعة واستهدف المصلّين الأبرياء في (مسجد سه دكان) في مزار شريف وسفك دماء العديد منهم.وإنّنا إذ نتقدم بالتعازي والمواساة لأسر شهداء هذه الجريمة، نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".وأضاف البيان، "ونظراً للوضع الراهن في أفغانستان الحبيبة نؤكد على جميع الإخوة والأخوات المؤمنين بتوخّي الحذر أكثر ممّا مضى والتعاون مع المسؤولين عن الحفاظ على أمن اجتماعات الناس للحيلولة دون تكرار هذه المآسي الأليمة"، خاتماً بالقول: "نسأل الله العلي القدير دوام العزّة والرفعة للشعب الأفغاني الكريم".

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