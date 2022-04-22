بيان للمرجع السيستاني بخصوص استهداف مصلين بافغانستان من قبل الدواعش

2022/04/22 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني، اليوم الجمعة بيانا على

خلفية استهداف مسجد في مزار شريف على

ايدي الدواعش.

وقال البيان الذي حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته المترجمة ، انه "مرّة

أخرى ارتك

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