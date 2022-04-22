تشكيلة الصقور لمواجهة الجزيرة الإماراتي في دوري الأبطال

2022/04/22 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، التشكيل الاساسي لفريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي في دوري ابطال اسيا.وستنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت بغداد.ويحتاج الصقور الى الفوز في المباراة لإحياء آمال بلوغ الدور الثاني.وسيبدأ شاكر المباراة بالتشكيل التالي: محمد صالح ويلسون ابراهيم بايش حمادي احمد حسين جبار ضرغام اسماعيل ميلير […]

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