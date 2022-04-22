2022/04/22 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xvon3hEIDNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) - حديث رمضان ٢٠٢٢ - حلقة ٢١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) - حديث رمضان ٢٠٢٢ - حلقة ٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).