دعوات للجنائية الدولية لمحاكمة

2022/04/22 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بتهمة التحريض على الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا.

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