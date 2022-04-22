كربلاء تلتحق بالمحافظات الاخرى وتعطل الدوام الرسمي يوم غد

2022/04/22 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس والجامعات يوم غد السبت بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس ليوم غد السبت المصادف 23 من شهر نيسان الجاري مع استمرار الدوائر الخدمية والامنية بتقديم خدماتها الى المواطنين”.وعطلت كل […]

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