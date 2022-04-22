الإلزام بيد المحكمة الاتحادية.. قانوني يضع خيارين أمام البرلمان بمادتين دستوريتين تنهيان جدل السياسة

2022/04/22 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، على إمكانية اصدار قرار من المحكمة الاتحادية يلزم مجلس النواب العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية او حل البرلمان.وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم) انه "اقام عدد من الاحزاب السياسية دعاوى امام المحكمة الاتحادية بسبب خرق المدد الدستورية، مطالبين بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وان تلزم المحكمة البرلمان بذلك وحسم الامر ".

وبين انه "امام البرلمان خيارين، اما ان يعقد الجلسة وهذا صعب لانه يحتاج الى ثلثين من مجموع العدد الكلي للبرلمان، واما ان يحل البرلمان نفسة وفق المادة 64 من الدستور وذلك بسبب الاخفاق في حسم الاستحقاقات الدستورية والفشل الذي ادى الى استمرار الحكومة في تصريف الامور اليومية لمدة زادت عن 6 اشهر ".

وأضاف القانوني علي التميمي انه "اذا ازدادت هذه الدعاوى ، خصوصا من المنظمات المدنية ، فسيكون الامر ملزما للكتل السياسية لحسم الامور وانهاء الانسداد السياسي، اذ ان الشعب مصدر السلطات وفق المادتين 5 و6 من الدستور ، كما انه في حال طلب من المحكمة الاتحادية حل البرلمان فانها ستحيل الامر الى المادة 64 من الدستور الذي نظم ذلك واجاز للبرلمان ان يحل نفسه بنفسه".

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