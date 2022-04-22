كربلاء تعطل دوام المدارس والجامعات غداً

2022/04/22 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس والجامعات يوم غد السبت بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس ليوم غد السبت المصادف 23 من شهر نيسان الجاري مع استمرار الدوائر الخدمية والامنية بتقديم خدماتها الى المواطنين".

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