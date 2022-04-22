بعد حالات وفاة غامضة لأوليغارش.. مسؤول سابق في CIA يكشف نمط عمل الحكومة الروسية

2022/04/22 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط ستيف هول، رئيس العمليات الروسية السابق لوكالة المخابرات المركزية CIA، وفاة اثنين من الأوليغارش الروس مؤخرًا بتاريخ الكرملين في التعامل مع منتقديه.

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