العراق يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وامطار

2022/04/22 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة

للانواء الجوبة والرصد الزلزالي ،اليوم

الجمعة، التقرير الجوي عن حالة الامطار

التي سوف يشهدها البلاد للايام القادمة

بتأثره بامتدادات المنخفض الجوي القادم

من البحر

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