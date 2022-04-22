كربلاء تعطل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يوم غد السبت في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب

2022/04/22 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء المقدسة عن تعطيل

الدوام الرسمي للجامعات والمدارس ليوم

غد السبت المصادف 23 من شهر نيسان

الجاري .

ونقل بيان للمحافظ نصيف الخطابي ان

محافظة كربلاء المقدسة ولمناسبة ذكرى

استشهاد امير ا

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