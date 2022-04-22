2022/04/22 | 19:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ تنشر تشكيلة الصقور لمواجهة الجزيرة الإماراتي.

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