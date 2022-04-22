2022/04/22 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المعهد الإيطالي العالي للصحة (ISS) انخفاض مؤشر انتشار عدوى فيروس كورونا (Rt) في البلاد إلى 0.96، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية.وقال معهد الصحة فى بيان الجمعة، إنه “في الفترة من 23 مارس إلى 5 أبريل، كان متوسط المؤشر المحسوب بالنسبة لحالات الإصابة التي تظهر الأعراض فيها، قد بلغ 0.96، وهو في نطاق […]

ظهرت المقالة ايطاليا..



انخفاض مؤشر فيروس كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا.. انخفاض مؤشر فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا.. انخفاض مؤشر فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).