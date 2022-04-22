عشائر عراقية تحدد موقفها من عوائل

2022/04/22 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، عن موقف العشائر العراقية حيال عودة عوائل مخيم الهول السوري للبلاد.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق(45كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المقدادية ثاني اكبر مدن ديالى وتضم كل العشائر والاطياف والمكونات وهي تاتي في مقدمة المدن العراقية الاكثر تضررا من داعش بعد 2014 حددت عشائرها بشكل مبكر موقفها المعلن من قرار اعادة عوائل مخيم الهول السوري للبلاد وهو الرفض".

وأضاف أن "عوائل مخيم الهول السوري ينتمي الجزء الاكبر منها لقادة ومسلحي داعش وقد تغلغل الفكر المتطرف في عقولها وما تنشره بعض وسائل الاعلام من مقاطع فيديوية عن مايجري في المخيم تظهر جزء بسيط من خافيات مايحدث من غسل للادمغة".

وأشار الى أن "اي محاولة لاعادة الاسر للمقدادية او ديالى ستؤدي الى نتائج وخيمة في ظل الرفض الشعبي الكبير لأي خطوة بهذا الاتجاه وستحمل 3 تحديات ومخاطر في ان واحد وهي جذب الارهابيين وخلق بيئة حاضنة لفكر متطرف بالاضافة الى ازدياد التؤترات خاصة و أن تلك العوائل ابنائها متورطون بمجازر وحشية".

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