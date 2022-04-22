2022/04/22 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الجمعة، أن الاخطاء التراكمية لحكومة الكاظمي في الملف الاقتصادي زادت الفقر في العراق بنسبة 15%.

وقال جدعان في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي ارتكبت سلسلة اخطاء في ادارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية للبلاد ودفعت الى بروز ازمات حادة في الاسواق منذ اشهر طويلة"، مؤكدا أن "معدلات الفقر ارتفعت من 10-15%".

وأضاف أن "العراق مقبل على ازمة كبيرة وانفجار شعبي ربما الاقوى بعد 2003 اذا لم تعالج الاخفاقات في الملف الاقتصادي ووضع حد للازمة الانسانية ودعم الفقراء والبسطاء والسعي لبلورة حلول لجيوش العاطلين عن العمل".

وأشار الى أن "الحرب على الفساد مجرد اعلانات دعائية لم يتمخض عنها اي شي ملموس" موضحا أن "ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار للبرميل وفرت مبالغ طائلة في خزينة الدولة تتطلب اعادة نظر في كل القرارات الاقتصادية ومنها سعر صرف الدولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يتهم حكومة الكاظمي بالتسبب بفقر العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يتهم حكومة الكاظمي بالتسبب بفقر العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).