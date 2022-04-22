اللجنة المكلفة بدراسة تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان تعقد اجتماعها الأول

2022/04/22 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععقدت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، اجتماعها الأول.وقال المتحدث باسم وزارة الخاريجة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الفنيّة المُكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عقدت اجتماعها الأول لدراسة التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة، برئاسة وكيل وزارة الخارجيَّة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة قحطان طه خلف، وبحضور مستشاري رئيس الوزراء حسين علاوي ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجيَّة السفير هشام العلوي، ورئيس دائرة أمريكا وكالةً ميادة عبدالله ياسين، ومعاون رئيس دائرة حقوق الإنسان محمد صاحب مجيد، ومسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب السيّد الوكيل في وزارة الخارجيَّة سكرتير أول يحيى إبراهيم، اضافةً إلى مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل".وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما ناقش المجتمعون وجهات النظر الفنيّة إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".

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