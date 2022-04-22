2022/04/22 | 20:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ob7fmfc_Xfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رعب وهلع الفنان تيسير احمد في مقلب سيف 6 سلندر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رعب وهلع الفنان تيسير احمد في مقلب سيف 6 سلندر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).