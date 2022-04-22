احتجاجا على قصف الأراضي العراقية.. هجوم سيبراني يستهدف مواقع سيادية تركية

2022/04/22 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الجمعة، بأن هجوما سيبرانيا استهدف مواقع سيادية تركية انطلق من الأراضي العراقية.

وذكر بيان المركز، تلقته (بغداد اليوم)، أن "هجوما سيبرانيا استهدف عددا من المواقع السيادية التركية بينها موقع رئاسة الجمهورية وموقع وكالة الاناضول الرسمية وموقع شركة طائرات تابع للجيش التركي".

وأضاف البيان، أن "الهجوم من نوع (DDoS attack) وفريق “ALtahrea Team” يتبنى الهجوم ويؤكد انه انطلق من الاراضي العراقية تحت عنوان عمليات الشهيد “مروان الايزيدي” احتجاجا على قصف الاراضي العراقية".

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