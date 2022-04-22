2022/04/22 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.

وكما عطلت كل من النجف الأشرف، وميسان، والبصرة، والديوانية، وواسط، وبابل، وكربلاء المقدسة، والمثنى، الدوام ليوم غد السبت، بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).