طرحه بعنف فجأة.. لاعب بيسبول يهاجم منافسه بطريقة غريبة بعد ضربه الكرة بعيدًا

2022/04/22 | 20:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرد لاعب بيسبول جامعي بعدما هاجم لاعب الفريق الآخر من نقطة عمياء، هاجم رامي نادي جامعة ويذرفورد لاعب الفريق الآخر بعد تخليه عن عملية جري إلى القاعدة.

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