رحلة نجاح “ميلاني بيركنز”.. وراء مليارات أغنى سيدة في أستراليا رجل طموح

2022/04/22 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فقط في الثلاثينيات من عمرها، نجحت الأسترالية الشابة ميلاني بيركينز في تحقيق إنجازات استثنائية، حتى أصبحت ثالث أغنى سيدة في بلدها.تحظى ميلاني التي تمتلك ثروة حالية تقدر بـ 1.3 مليار دولار، قصة ملهمة للشابات من سنها، تعكس ما تمكنت من تحقيقه في سن صغير من خلال الابداع والمثابرة.وتحصلت ميلاني على ثروتها […]

ظهرت المقالة رحلة نجاح “ميلاني بيركنز”..



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