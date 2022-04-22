2022/04/22 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التوقعات الجوية اليوم الجمعة، إلى تأثر البلاد بامتدادات المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر.وقال مديرقسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حيدر حبيب، عبر بيان نشرته وزارة النقل تلقته “ايرث نيوز”، إن “البلاد سوف تتأثر بامتدادات المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر ابتداءً من الاقسام الجنوبية الغربية للبلاد اعتبارًا […]

ظهرت المقالة طقس العراق سينقلب..



إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد! أولاً على ايرث نيوز.

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