2022/04/22 | 20:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت قيادة شرطة البصرة ، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجة نارية ضبط بحوزتهما مادة مخدرة”.واضافت ان “سيطرة الشهيد المقدم قاسم جميل السلمي تمكنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).