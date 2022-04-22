الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بلغراد للتنس

2022/04/22 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي من بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم الجمعة على الياباني تارو دانييل بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و14 دقيقة.

وسيواجه روبليف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الإيطالي فابيو فونيني الفائز بدوره في دور الثمانية على الألماني أوسكار أوتي بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-4.

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