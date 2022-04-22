الزاملي يُعزي بذكرى استشهاد الامام علي (ع) ويدعو الى استلهام روح الشجاعة للوقوف بوجه الفساد

2022/04/22 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يُعزي العالم الإسلامي والعراقيين بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ويدعو للسير على نهجه في الشجاعة والتقوى والزهد استذكر السيد “حاكم الزاملي”، النائب الأول الأول لرئيس مجلس النواب، ذكرى استشهاد امير المؤمنين، وحامل لواء المسلمين، الامام علي ابن ابي طالب ” عليه السلام ” ، داعيًا العراقيين الى استلهام روح الشجاعة […]

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