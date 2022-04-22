توب 5: علاء مبارك لإبراهيم عيسى: كفاية استفزاز.. ومحمد صلاح يتحدث مجددا عن مصيره مع ليفربول

2022/04/22 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انتقاد نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز"، إلى تحدث اللاعب المصري بنادي ليفربول، محمد صلاح، علانية مرة أخرى حول تجديد عقده مع ناديه الحالي، وكذلك إثارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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